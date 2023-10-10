بحضور ومشاركة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، نظمت قوة الإطفاء العام، متمثلة في إدارة الشؤون الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، حملة للتبرع بالدم التي انطلقت صباح أمس الاثنين في مبنى رئاسة القوة.



وقد شهدت الحملة إقبالا من منتسبي قوة الإطفاء للتبرع بالدم، وذلك لتعزيز دور القوة تجاه المجتمع، تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية، وتأتي هذه الحملة إيمانا بأهمية التبرع بالدم، وانطلاقا من الدور الوطني والإنساني لتلبية احتياجات وزارة الصحة ودعم المخزون من فصائل الدم المختلفة وبالأخص النادرة.