عبدالكريم العبدالله

بحث الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د. هشام كلندر، مع مجلس إدارة شبكة الصحة الجامعية (University health Network) في تورونتو كندا مجالات التعاون المختلفة في رعاية المرضى، والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الكويتي.

كما تناولت زيارة كلندر إلى المؤسسة الكندية العريقة بحث توطين الخبرات الطبية العالمية في دولة الكويت، ورفع كفاءة الكوادر المحلية من خلال التعاون والتدريب المشترك مع كبرى المؤسسات الصحية العالمية.

الجدير بالذكر أن شبكة الصحة الجامعية التي تتبع جامعة تورنتو تعد أكبر منظمة للأبحاث الصحية في كندا، وهي عبارة عن شبكة مستشفيات بحثية وتعليمية، تم اختيارها كأفضل مستشفى بحثي في كندا في الفترة من 2015 إلى 2022، وتضم الشبكة ثلاثة مستشفيات رئيسية وهم مستشفى تورونتو العام، ومستشفى تورونتو الغربي، ومركز الأميرة مارغريت للسرطان، إلى جانب معهد تورونتو لإعادة التأهيل، ومعهد ميشينر، وقد تم اختيار مستشفى تورونتو العام ضمن أفضل 10 مستشفيات في العالم.

إلى ذلك مثّل الدكتور كلندر وزارة الصحة الكويتية في قمة الأعمال الكندية الكويتية بالتعاون مع السفارة الكندية وغرفة التجارة بدولة الكويت، وقد شارك أيضا في حلقة نقاشية وكمتحدث حول فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي الكويت، والتي عقدت خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري في كل من مونتريال، وتورنتو.