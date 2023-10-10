أعلن وزير الصحة د. أحمد العوضي اليوم الثلاثاء، فوز ثلاثة أطباء بجائزة دولة الكويت في مجال مكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023.

جاء ذلك في كلمة الدكتور العوضي بمناسبة الاحتفال بتسليم جائزة دولة الكويت لمكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023 خلال أعمال الاجتماع الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المقام في القاهرة.

وأوضح أن الاحتفال بتسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة يؤكد التزام دولة الكويت بتشجيع ورعاية البحوث والابتكارات والمبادرات لمكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري.

وأكد العوضي أن هذه الجائزة المرموقة تمثل إنجازا استثنائيا والتزاما بصحة ورفاهية الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أنه لا تزال هناك تحديات في مجال مكافحة أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري التي تؤثر على حياة الكثيرين.

وقال إن دولة الكويت التزمت برعاية البحوث والابتكارات منذ صدور الإعلان السياسي للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 عن الاجتماع الأول رفيع المستوى للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.

ولفت إلى حرص الكويت على وضع برامج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها على قمة أولوياتها الرئيسة بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة ووزارة الصحة.

وأضاف أن خطط التنمية في الكويت تضمنت برامج تطويرية رئيسة محددة الأهداف والغايات والمحاور لمجابهة هذا التحدي الكبير تشتمل على محاور التوعية بعوامل الخطورة والاكتشاف المبكر للسرطان والأمراض المزمنة لتقليل الأعباء المترتبة عليها وتوفير حياة صحية أفضل.

وأعرب الدكتور العوضي عن الشكر للمدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري وأمانة المنظمة على ما يقدمانه من دعم ورعاية طوال مراحل الإعلان عن الجائزة وتلقي ودراسة وفحص طلبات المتقدمين لها واختيار الفائزين بالجائزة وفقا للمعايير الموضوعية.

وخلال الاجتماع سلم وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي جائزة دولة الكويت لمكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري للفائزين وهم الدكتورة رندة حمادة من مملكة البحرين والدكتور عارف النورياني من دولة الامارات والدكتور أفشين استوفر من ايران.

ويترأس الوزير العوضي وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في دورتها ال70 ويضم الوفد في عضويته كلا من مدير مكتب الوزير الدكتور عبد الرحمن القشعان ومدير المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة الدكتور محمد العجمي.