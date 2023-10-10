ترأس رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم الثلاثاء اجتماعاً أمنياً مع عدد من الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس .

‏واستمع الخالد من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانيا، كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن بمختلف المواقع.

‏ووجه بتكثيف الانتشار الأمني في جميع انحاء البلاد، وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والراجلة للتعامل الفوري مع أي سلبيات.

‏وأعرب الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، مؤكداً ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، داعياً جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية كالعهد بهم دائماً.