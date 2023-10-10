يوجد أكثر من 100 عرض ترويجي وتخفيضات طوال فترة المهرجان، ما يعد فرصة مثالية لتجديد الأثاث والأدوات المنزلية في المنزل

تخفيضات تصل إلى 75% لدى أكثر من 70 علامة تجارية لبيع المنتجات والأثاث الفاخر وأدوات التصميم الخارجي والحدائق والإلكترونيات والأدوات المنزلية

الحصول على فرصة الفوز بشقة جديدة تماماً من خلال السحب Idealz أو على 100,000 درهم نقداً من خلال سحب مهرجان دبي للمفروشات

سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بهدايا بقيمة 150,000 درهم عند دخولهم في السحب شرف دي جي

يعود مهرجان دبي للمفروشات في دورته الخامسة بشكل أكبر وأفضل من الدورات السابقة لتلبية متطلبات جميع عشاق الأثاث والديكور المنزلي. حيث سيقدم مجموعة كبيرة من أفكار الديكور الداخلي الجذابة، وفعاليات التصميم المشوقة، وعروض ترويجية مميزة على الإلكترونيات المنزلية، إضافة إلى صفقات أدوات تنسيق الحدائق، والكثير من الفعاليات والعروض الأخرى التي تجعل من المهرجان احتفالية للتسوق والديكور والتصميم المنزلي الرائع والمتنوع في دبي.

يقام المهرجان في الفترة من 13 حتى 29 أكتوبر 2023 في مختلف أنحاء المدينة، حيث يمكن للمتسوقين أخذ أفكار لشراء أفضل الأدوات المنزلية من مجموعة متنوعة من المتاجر في دبي. ويمكنهم تحديث تصاميم حدائقهم من خلال عروض الديكور الخارجي، إضافة إلى الاستفادة من الصفقات الحصرية على الإلكترونيات. وهناك فرصة لتعلم مهارات جديدة أيضاً من خلال الفعاليات وورش العمل الممتعة لتصميم ديكور المنازل والتي يديرها خبراء من العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وتتواصل فعاليات مهرجان دبي للمفروشات على مدار 17 يوماً، ليتمكن خلالها المتسوقون من الحصول على تخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 25% و75% لدى أكثر من 70 علامة تجارية لبيع المنتجات والأثاث الفاخر وأدوات التصميم الخارجي والحدائق والإلكترونيات والأدوات المنزلية، حيث يعد المهرجان فرصة مثالية للحصول على أفضل الصفقات والتعرف على أحدث الاتجاهات. ويتوفر للمتسوقين أيضاً أكثر من 50 فرصة للفوز بجوائز كبيرة، بما في ذلك فرصة الفوز بشقة جديدة تماماً من خلال السحب Idealz أو الحصول على 100,000 درهم نقداً من خلال سحب مهرجان دبي للمفروشات، إضافة إلى العروض الخاصة على سلع ومنتجات مختارة وقسائم هدايا حصرية مع عمليات شراء معينة، حيث يوجد أكثر من 100 عرض ترويجي وتخفيض طوال فترة المهرجان، ما يعد فرصة مثالية لتجديد الأثاث والأدوات المنزلية في المنزل.

وقال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نلتزم في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بتقديم مهرجانات تنال إعجاب المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من خلال تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة المبدع للأنشطة على مدار العام. فيما يعد مهرجان دبي للمفروشات، الذي يعود في دورته الخامسة، فرصة مثالية لمن يرغب بتأثيث منزله وتحديث مساحاته الداخلية والخارجية بعروض وتخفيضات مذهلة، مع فرص للفوز في المتاجر ومراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة. إنه أيضًا أفضل وقت في السنة للاستفادة من العروض المذهلة على أثاث الحدائق والأثاث الخارجي، لاسيما وأننا مقبلون على فترة الطقس اللطيف في دبي، الذي يشجع على الأنشطة في الهواء الطلق".

التخفيضات والعروض الترويجية

ستعرض العديد من العلامات التجارية أفضل الأدوات المنزلية والإلكترونيات وأدوات التصميم الخارجي مصحوبة بعروض حصرية لا يمكن تفويتها، وتتضمن هذه العلامات التجارية: محلات عاتي للأثاث، وآيس، وبيترلايف، وبلومينغديلز هوم (Bloomingdales Home)، وكارفور، وسي بي تو، وسنتر بوينت، وشاتيلز آند مور (Chattels & More)، وكريت آند باريل (Crate & Barrell)، ودانوب هوم، وإيبارزا، وإيماكس، وغاليري لافاييت (Galleries LaFayette)، وإتش آند إم هوم، وهيما، وهوم بوكس، وهوم سنتر، وهومز آر أس، وآيكيا، وإنتريورز، وجاشنمال هوم، وجمبو، ويوسك، وليك لاند، وماركس آند سبنسر، ومود، والمكي، وأوه سي هوم، وبان هوم الإمارات، وبوتري بارن، وشرف دي جي، وتافولا، وذا وان، والمتحدة للأثاث، وويست إلم، ووليامز سونوما، وزارا هوم ، وزد إكس إل.

السحوبات والجوائز

استعدوا لسلسلة من السحوبات وفرص الفوز خلال مهرجان دبي للمفروشات، والتي تقدم للمتسوقين جوائز قيمة وقسائم هدايا ومكافآت مع فرص كثيرة لتجديد الغرف والمنازل والحدائق. كما يمكن المشاركة في السحب المقدم من Idealz، والذي يقدم فرصة للفوز بشقة جديدة، في فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

ويبدأ المهرجان بقوة مع حملة "تسوق واربح". فعند إنفاق 1,000 درهم في أي متجر من متاجر الأدوات المنزلية المشاركة في مهرجان دبي للمفروشات، فإنه يمكن الفوز بمبلغ قدره 100,000 درهم نقداً.

وهناك المزيد من التشويق! فطوال فترة المهرجان هناك سحوبات وفرص فوز بجوائز رائعة في جميع أنحاء الإمارة.

لا تنس استكشاف عروض ايكيا، المكان الأمثل لتجديد منزلك وتحويله لأفضل مكان. وبفضل المزيج الفريد من الأناقة والاستدامة والأسعار المعقولة، تقدم ايكيا عرض "أنفق واربح" خلال مهرجان دبي للمفروشات. حيث يمكن دخول السحب تلقائياً عند إنفاق 300 درهم للحصول على فرصة من خمس فرص للفوز ببطاقات هدايا ايكيا بقيمة 10,000 درهم في متاجرها في دبي، إضافة إلى خدمة التصميم الداخلي المجانية، في عرض مخصص حصرياً لأفراد عائلة ايكيا ولعمليات الشراء داخل المتجر. وبالنسبة لأعضاء برنامج "بلو"، يتوفر تخفيضات بنسبة 25% حتى 50% مع استرداد نقدي إضافي بنسبة 5% على مشتريات مختارة من عائلة ايكيا.

ويشارك سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة في احتفالات مهرجان دبي للمفروشات في الفترة من 10 حتى 30 أكتوبر، حيث تتاح للمتسوقين فرصة كسب ما يصل إلى 20 ضعفاً من نقاط "شير" على منتجات الأزياء والجمال والمنزل والإلكترونيات. وخلال الفترة من 13 حتى 15 أكتوبر ستنطلق حملة DHF X للإلكترونيات في سيتي سنتر ديرة، حيث يقدم المركز التجاري فرصاً للفوز بجهاز آيفون أو تلفزيون أو ساعة من هواوي عند التسوق في متاجر الأدوات المنزلية أو الإلكترونيات المختارة وإنفاق 300 درهم أو أكثر.

كما يشارك دبي فستيفال بلازا في حملة "أنفق واربح" طوال شهر أكتوبر. وستعرض العلامات التجارية للديكورات الداخلية والأدوات المنزلية في فستيفال بلازا منتجاتها في الردهة المركزية للمركز التجاري. وسيحصل أحد المتسوقين الذين ينفقون أكثر من 500 درهم خلال مهرجان دبي للمفروشات على فرصة الفوز بجميع المنتجات المعروضة في المعرض. إضافة إلى ذلك ستتاح للمتسوقين فرصة يومية للحصول على بطاقات هدايا فستيفال بلازا بقيمة 17,000 درهم، وسيكون هناك فائز واحد يومياً بجائزة قيمتها 1,000 درهم. وللمشاركة في السحب ينبغي إنفاق 200 درهم في متاجر الأدوات المنزلية المشاركة في المركز التجاري في الفترة من 13 حتى 29 أكتوبر. وفي 29 أكتوبر - اليوم الأخير للمهرجان - سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 10,000 درهم أو أكثر على شراء الأثاث على استرداد نقدي بنسبة 10% على مشترياتهم.

وتنتظر المتسوقين المزيد من فرص الفوز مع عروض وتخفيضات "أكبر عروض الأجهزة المنزلية - الفارق في الرقعة الخضراء" (Mega Home Fest – A Green Difference) من شرف دي جي. وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بهدايا بقيمة 150,000 درهم عند دخولهم في السحب، حيث سيحصل ثلاثة فائزين محظوظين على أجهزة منزلية بقيمة 120,000 درهم. وهناك أيضاً سحب يومي يوفر 30 فرصة للفوز بقسيمة هدايا بقيمة 1,000 درهم. سيتأهل المتسوقون الذين يشترون أي من الأجهزة المنزلية أو الأجهزة الإلكترونية للعناية الشخصية أو أجهزة التلفزيون أو مكبرات الصوت للدخول في السحب.

وفي كل مرة يشتري فيها المتسوقون أجهزة منزلية من شرف دي جي، تتوفر فرص أكثر للفوز بهدايا مجانية وقسائم هدايا تصل قيمتها إلى 1,000 درهم مع مشتريات مختارة، بالإضافة إلى عروض مجموعات المنتجات وتخفيضات عروض "اشتر أكثر ووفر أكثر" من فستيفال بلازا. وتشمل هذه العروض تخفيضات بقيمة 250 درهماً على الأجهزة الموفرة للطاقة، وفرصة استبدال تلفزيون أو جهاز قديم للحصول على تخفيضات تصل إلى 2,000 درهم على عملية شراء جديدة، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 60% على منتجات مختارة. احصلوا أيضًا على هدايا مجانية مضمونة تصل إلى 10,000 درهم من مجموعة غير محدودة من المنتجات عند شراء الأجهزة والصوت والتلفزيون.

الفعاليات والأنشطة

دائماً ما يعتبر مهرجان دبي للمفروشات بوابة إلى أحدث اتجاهات تصميم المنازل، ويقدم العديد من ورش العمل التي يقدمها خبراء التصميم والديكور الداخلي الرواد في الصناعة.

ويدعوكم سيتي سنتر مردف طوال شهر أكتوبر إلى رحلة ممتعة لاستكشاف أحدث اتجاهات الموضة والتصميم الداخلي والجمال والإلكترونيات والمجوهرات في الدورة الثانية من فعالية "مردف هاوس أوف ستايل" الفريدة، والتي تقدم أحدث اتجاهات الأزياء لموسم الخريف والشتاء في عالم الأناقة والتصميم. وستتاح للمتسوقين فرصة الالتقاء بمجموعة من صناع المحتوى من خلال ورش عمل ودروس حول الأناقة واللياقة البدنية والتصميم وفنون الطهي وغيرها. وهناك أيضًا مجموعة من ورش العمل المتعلقة بتصفيف الشعر، والتطريز، وفن الفسيفساء لصناعة المجسمات الفنية، والرسم على القماش، والعديد من المواضيع الأخرى.

كما يتعاون مهرجان دبي للمفروشات وشركة "شاتلز آند مور" لإقامة مسابقة التصميم خلال مهرجان دبي للمفروشات، حيث تدعو المسابقة جميع المصممين إلى تصنيع كرسي يحمل علامة (&) التي تعتبر شعار علامة شاتلز آند مور الأساسي مع تضمين عناصر الاستدامة أيضاً. ترقبوا إعلان المتأهلين للتصفيات النهائية وتعرفوا على المزيد من خلال زيارة موقع شاتلز آند مور.

وهناك العديد من الفعاليات التي لا ينبغي تفويتها، لذلك تأكدوا من حضور ورش عمل "ايكيا" بما في ذلك "تغيير المنازل مع مهرجان دبي للمفروشات"، فمع كل إنفاق بقيمة 300 درهم، سيحصل المتسوقون على فرصة للفوز ببطاقات هدايا ايكيا بقيمة 10,000 درهم، وخدمات مجانية في متاجر دبي. ومع "عرض عائلة ايكيا"، سيحصل المتسوقون على تخفيضات تتراوح من 25% حتى 50%، إضافة إلى استرداد نقدي بنسبة 5% لأعضاء برنامج "بلو" على أدوات منزلية مختارة من عائلة ايكيا.

وفي الفترة من 13 حتى 29 أكتوبر، سيقيم مهرجان دراجون مارت للأثاث المنزلي معرضاً فريداً من نوعه يضم مجموعة واسعة من منتجات الأثاث التي صممها طلاب قسم التصميم الداخلي الموهوبين الذين يتنافسون لتحقيق التميز.

استمتعوا بأكبر تجربة احتفالية لتصميم المنازل والأثاث والديكورات الداخلية والأجهزة المنزلية في دبي، والتي تقام في الفترة من 13 حتى 29 أكتوبر. ترقبوا الدورة الخامسة من مهرجان دبي للمفروشات، الذي يقدم عروضاً لا تفوت على الأدوات المنزلية، وإلهاماً جديداً ومبدعاً لتصميم المنازل في كل مكان، مع فعاليات يقودها خبراء الصناعة والعديد من الأنشطة الأخرى. يمكنك إعادة تصميم مساحات المعيشة في منازلكم، والتعمق في عالم التصميم الداخلي، والحصول على أفضل الصفقات خلال المهرجان