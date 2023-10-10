قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اليوم بزيارة مقر سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مدينة لندن، حيث التقى سفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي ورئيس المكتب العسكري العميد ركن بحري نايف العسكر ورئيس المكتب الصحي د.عبدالعزيز الرشيد ورئيس المكتب الثقافي د.عبدالله المشعل والرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم وعدد من أعضاء السفارة والمكاتب الملحقة، وذلك خلال زيارة سموه الخاصة للمملكة المتحدة.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، واتفاقية الشراكة الاستثمارية مع المملكة المتحدة والتي ستسهم في خلق قيمة مضافة لاستثماراتنا الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي.

واستمع سموه من المسؤولين إلى آلية تواصل السفارة مع المواطنين لتسهيل شؤونهم وحل قضاياهم ورعاية مصالحهم المختلفة، إضافة إلى الجهد الديبلوماسي الذي تبذله السفارة في تعزيز علاقات البلاد الثنائية مع المملكة المتحدة والمحافظة على مصالحها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.