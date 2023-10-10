القدرات الكبيرة للقوات المسلحة القطرية تشكّل نقطة تحول جوهرية وانطلاقة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات العسكرية الخليجية

علاقات تاريخية عريقة وروابط أخوية متينة تجمع البلدين والشعبين ونحرص على تعزيزها وتطويرها على كل الأصعدة والمستويات

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء اللقاء، الذي جمع الوزيرين، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ أحمد الفهد لدولة قطر الشقيقة تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد بن محمد العطية.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها على جميع الأصعدة والمستويات، كما أعرب عن شكره وتقديره لأخيه د.خالد بن محمد العطية على دعوته الكريمة له لزيارة دولة قطر الشقيقة.

هذا، وقام الشيخ أحمد الفهد ونظيره القطري بزيارة مصنع بارود لإنتاج الذخيرة الذي تديره أياد قطرية من منتسبي القوات المسلحة، حيث اطلع على سير العمل في خطوط الإنتاج والتصنيع والتي تتبع أعلى معايير الجودة العالمية في هذا المجال مما يسهم بدوره في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية في دعم جاهزية واستعداد القطاعات العسكرية.

كما توجه الوزيران بعد ذلك لزيارة قاعدة دخان الجوية حيث اطلع خلال الزيارة على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها القوات المسلحة القطرية.

وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في ختام الزيارتين عن سعادته بما شاهده من قدرات كبيرة وإمكانات متميزة للقوات المسلحة القطرية، والتي تشكل نقطة تحول جوهرية، وانطلاقة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات العسكرية الخليجية للقيام بدورها الأساسي في الدفاع عن أمن وسلامة المنطقة، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون تفعيلا لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد كان قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة امس، وكان في استقباله لدى وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية، وسفيرنا لدى دولة قطر خالد بدر المطيري، ورئيس المكتب العسكري الكويتي العميد الركن رائد عبدالحميد السني، وأعضاء البعثة الديبلوماسية والملحقية العسكرية.