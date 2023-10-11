الجونة- خلود أبوالمجد

في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023.

في خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي «سينما من أجل الإنسانية» على أنشطة المهرجان.

كما أكدت ادارة المهرجان بالقول «إننا نؤمن إيمانا قويا بقدرة السينما على توحيد كل الأطياف والفئات وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا اننا أرتأينا انه من واجبنا ان نلتزم بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023.