يعود اليوم فريق نادي الزمالك لمواصلة تدريباته عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها كارلوس أوسوريو للاعبيه عقب الفوز على البنك الأهلي 2-1 في الدوري الممتاز.



وتقرر نقل تدريبات الفريق من ملعب عبداللطيف أبو رجيلة إلى ملعب نادي الترسانة، وذلك بعدما أخطرت اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة شؤون النادي الجهاز الفني بغلق الملعب استعدادا لانتخابات مجلس الإدارة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري.



ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.



من ناحية أخرى، أرسل النادي المصري خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه المشاركة في بطولة السوبر المصري بدلا من فريق فيوتشر كونه وصل إلى نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، وأكد خطاب المصري أن اتحاد الكرة لم يخطر الأندية المصرية بمعايير اختيار الفرق للبطولة ولم يظهر أي شيء عنها إلا من خلال تصريحات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



وأوضح مصدر مسؤول بالاتحاد أن طلب المصري بالمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة غير مطابق للائحة.



إلى ذلك، قررت إدارة نادي فاركو فسخ عقد المدرب البرتغالي برونو روماو بعد 3 جولات من بداية الدوري بعد الاتفاق على ذلك بالتراضي بين الطرفين.



واستقر فاركو على التعاقد مع المدرب المصري خالد جلال وسيتم توقيع العقود في الساعات القليلة المقبلة.



فيما جدد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة القبرصي بابافاسيليو، ولم يحقق البنك الأهلي أي انتصار بعد مرور 3 جولات من عمر الدوري الممتاز محتلا المركز الأخير في جدول الترتيب.