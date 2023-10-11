الدوحة - فريد عبدالباقي



طرحت اللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا 2023 لكرة القدم، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، تذاكر المباريات للبيع اعتبارا من أمس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة والموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، حسن الكواري، ورئيس قطاع التسويق والاتصال والترويج السياحي في قطر للسياحة، م.عبدالعزيز المولوي.



من جانبه، أكد حسن الكواري أن عملية بيع التذاكر طرحت إلكترونيا فقط، وأن أسعار التذاكر ستبدأ من 25 ريالا قطريا للفئة الأدنى، بغرض أن تكون عملية حضور المباريات متاحة أمام الجميع، مشيرا إلى أن البيع سيكون متاحا عبر حزم أيضا ولكل مباريات البطولة.



وأوضح أن التذاكر لن تكون مرتبطة بتأشيرات الدخول إلى دولة قطر كما كان الأمر خلال كأس العالم قطر 2022، مشيرا إلى أن دخول قطر لحضور مباريات البطولة سيتم عبر الآلية المعتادة وعبر السبل المختلفة للحصول على التأشيرة الرسمية.



وقال الكواري إن البطولة ستقام على 9 ملاعب منها 7 ملاعب مونديالية شكلت إرثا مستداما لدولة قطر التي ستكون مرة أخرى محطا للأنظار، خصوصا بعد النجاح الكبير في استضافة أفضل نسخة مونديالية على الإطلاق بشهادة كل المراقبين والمتابعين والجماهير.



هذا، وتغادر بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم، إلى عمان للمشاركة في بطولة «الأردن الرباعية» الدولية الودية المقررة في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة منتخبات: الأردن، والعراق، وإيران، وستقام مباراتان في انطلاق البطولة، إذ يلاقي العنابي نظيره العراقي في الـ 6:00 مساء، وفي مباراة ثانية يلاقي منتخب الأردن نظيره الإيراني في الـ 9:00 مساء.



كما ستقام مباراتان ختاميتان يوم 17 من الشهر ذاته، يلتقي فيهما الفائز من كلتا المباراتين لتحديد المركزين: الأول والثاني، بينما يلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع، وتقام المباريات على ستاد عمان الدولي.



وتأتي مشاركة العنابي بالبطولة في إطار استعدادا للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأزرق والهند، والفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.