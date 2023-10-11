تقدمت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجيليس 2028 بمقترح إلى اللجنة الأولمبية الدولية لضم 6 ألعاب جديدة إلى الدورة الصيفية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى منذ 32 عاما.



واقترحت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجيليس 2028 على اللجنة الأولمبية الدولية ضم كرة القدم العلم، وهي أحد أشكال رياضة كرة القدم الأميركية، لكن بدلا من عرقلة اللاعب الخصم على الأرض ينبغي إزالة العلم أو حزام حامل الكرة لينهي هجمة الفريق المنافس.



ومن المقرر أن تصوت اللجنة الأولمبية الدولية على هذه المقترحات خلال اجتماعاتها في مومباي بالهند، والتي تبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



كما اقترحت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجيليس 2028 على اللجنة الأولمبية الدولية تضمين ألعاب البيسبول والكرة اللينة والكريكيت ولعبة الكروس بالإضافة إلى الإسكواش للدورة الأولمبية الصيفية التي تقام بعد 5 أعوام.



ولم يتضمن برنامج أولمبياد لوس أنجيليس منافسات الرقص (البريك دانس) بعد ظهورها لأول مرة في أولمبياد باريس العام المقبل وكذلك سباقات السيارات والكيك بوكسينغ والكراتيه.