شارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في أعمال اجتماع اللجنة الثقافية العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مسقط، وذلك ضمن الاجتماع الـ27 لوزراء الثقافة بدول المجلس.



وذكر الوفد الكويتي المشارك أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون (2030-2020) مستعرضا عدة موضوعات منها الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس.



وأضاف البيان ان الاجتماع تناول موضوع حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات إلى جانب تطوير العمل في مركز الترجمة والتعريب لتعزيز اللغة العربية كما تم تناول مقترح بتنظيم منتدى ثقافي خليجي.



وضمت اللجنة الثقافية الكويتية المشاركة كلا من مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا ومدير إدارة الاتصال والإعلام في المجلس يوسف الجمعان ورئيس قسم العلاقات الثقافية العربية في المجلس محمد الخالدي ومن قسم العلاقات الثقافية العربية ريهام الفوزان.