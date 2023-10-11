اعتبر «تكتل لبنان القوي»، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن الحرب الدائرة انطلاقا من غزة تفرض نفسها وتدفع بنا كلبنانيين إلى التفكير فيما يجب عمله لضمان أمن لبنان وتفادي انعكاسات الحرب عليه، وأن الحل يكمن في تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي وباعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الكاملة الصلاحيات على أرضه وحق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم.



وتقدم التكتل من عائلات الشهداء في فلسطين وشهداء حزب الله بالعزاء، ودعا إلى التزام المبادئ الأخلاقية التي تنص عليها الأديان السماوية لاحترام الكرامة الإنسانية في زمن الحروب لجهة تجنيب الأطفال والنساء والعزل والمسنين.



ودعا التكتل القوى السياسية اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها إلى إدراك مخاطر الموجة الجديدة من النزوح السوري إلى لبنان بما يستدعي الضغط على الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية لتقوم بواجباتها في ضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية التي يتم تهريب النازحين من خلالها، كذلك يدعو التكتل إلى دعم البلديات في ضبط أوضاع النازحين ضمن نطاقها بتطبيق القوانين اللبنانية في مجالات الأمن والعمل والسكن.