القاهرة - خديجة حمودة ووكالات



تنتهى اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر، المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.



وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 ضوابط وقواعد توقيع الكشف الطبي والتي تتمثل في تقديم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها بالقاهرة ويكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.



ويلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.



وتقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - بحسب اليوم السابع - بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطابا بذلك متضمنا الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وستجرى كافة التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بأحد تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح، ثم يقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته 48 ساعة من تقديمها إليها.