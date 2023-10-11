بيروت ـ خلدون قواص



دعا النائب فؤاد مخزومي الحكومة والجيش الى ضبط الحدود اللبنانية مع اسرائيل، تطبيقا للقرار 1701، وأن يعزل لبنان عن أي معركة وحرب مقبلة، خصوصا ان الوضع اللبناني صعب في ظل الفراغ الرئاسي وتفكك الدولة.



وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، «القضية الفلسطينية كما نعلم جميعا من سنة 1948 هي القضية الأم لكل العالم العربي وخاصة اللبنانيين، نحن مع إنشاء الدولة الفلسطينية وأن تكون عاصمتها القدس، ومع المبادرة العربية التي أطلقت عام 2002 من بيروت فيما يتعلق «الأرض مقابل السلام»، لهذا نطلب من كل العالم أن يقف في هذه المرحلة لوقف سفك الدم الحاصل كي نصل الى حلول سياسية ليكون هناك دولة فلسطينية آمنة، ومن جهة أخرى نريد التذكير أننا من بعد عام 2006 كان هناك قرار بمجلس الأمن 1701 الذي يقول بوقف العمليات العدوانية من الطرفين، وقد سمعنا عن وجود جهات فلسطينية خرقت الجدار، وخرقت القرار 1701، بالنسبة لنا في لبنان ومع محبتنا للشعب الفلسطيني ولقضيته لا يمكن أن يكون لبنان ساحة من الساحات التي تستعمل لأسباب إقليمية، فعندما يكون الخرق من جهات فلسطينية غير لبنانية نسأل الحكومة أين أنتم لوقف هذه الخروقات الحاصلة؟ لا يمكن جر لبنان بهذه المرحلة لحرب نحن لسنا طرفا فيها، في 2006، قيل «لو كنا منعرف ما كنا فتنا فيها»، لكن اليوم نعلم تماما بما يحضر، ونعرف تماما ما هي الأجندة الإقليمية.