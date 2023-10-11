قالت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منيه القبندي إن «الإحصاء» تسعى لإقرار آلية تنفيذية مستدامة لضمان تجاوب الجهات الحكومية في تزويدها بالبيانات وفقا للمعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة.



وأكدت القبندي في تصريح صحافي التزام «الإحصاء» بتعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحقيقا لإستراتيجيتها (2022 ـ 2026) فضلا عن دعم خطتها الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة ما بين 2021 و2025 للربط مع الجهات وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030.



وأوضحت أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية على آلية تنفيذية مستدامة لضمان تجاوب الجهات الحكومية لتزويدها بالبيانات بهدف ضمان تدفق مستدام للبيانات من الجهات الحكومية.



وبينت أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز جودة البيانات الإحصائية وتحسين دقتها واعتمادها علاوة على ضمان تحديد معايير وإرشادات واضحة للجهات الحكومية بخصوص جودة البيانات والمعلومات وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات المنتظمة وزيادة التعاون في تطوير المنهجيات وتبسيط الإجراءات الإحصائية.



وأفادت بأن هذه الآلية ستساعد على تقييم أداء الجهات الحكومية في تزويد الإدارة المركزية للاحصاء بالبيانات وتسهل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتوجيه الدعم والتدريب للجهات الحكومية لتحسين تجاوبها وجودة بياناتها بما يحقق توافق وتكامل البيانات الحكومية وضمان توافر مصادر موثوقة ودقيقة للاحصاءات الوطنية في البلاد.