محمد الدشيش



أعلنت ادارة العلاقات العامة عن تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات في كل المحافظات للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص اعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والاسواق.



وأوضحت الإدارة ان الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الأحمدي نفذ جولة تفتيشية أول من أمس للكشف على تراخيص المحلات والاعلانات واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.



وفي هذا السياق قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الاحمدي سعد الشيبة، إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.



وأكد الشيبة قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بتنفيذ جولة ميدانية أسفرت عن تحرير 48 مخالفة، تنوعت ما بين 40 مخالفة اعلانات وكروت صحة واضافة اعلان غير خاص بالنشاط بالإضافة الى تحرير 8 مخالفات اعلان لصالونات سيدات بمنطقة المنقف.



بدوره، قال رئيس مراقبة الأسواق في بلدية الاحمدي عبدالعزيز العازمي، انه بتوجيهات من مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ومدير عام بلدية الأحمدي نقوم بجولاتنا على ارجاء المحافظة يوميا وعن طريق نوبات العمل لرصد المخالفين من اصحاب المحلات، وخلال شهر تمت مخالفة اكثر من 276 محلا تجاريا متنوعا في المحافظة.



ودعا العازمي اصحاب المحلات للتأكد من صلاحية التراخيص الصحية وتراخيص الاعلانات حتى يتم تلاشي المخالفات ولا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.



من جانبه، قال مشرف نوبة «أ» بقسم الاسواق في بلدية الاحمدي ملحم العازمي: نقوم بجولات يومية للتأكد من التراخيص الصحية واعلانات المحلات وتشمل الصالونات النسائية والرجالية ومحلات التلفونات والمواد الغذائية والاستهلاكية.



وحول الإجراءات المتخذة تجاه المخالفة أول مرة، أوضح العازمي انه يتم رصد المخالف لأول مرة واعطاؤه مهلة 14 يوما للحضور الى المركز وإزالة أسباب المخالفة، واذا تكرر الأمر الى 3 مخالفات يتم رفع كتاب وإغلاق المحل.