سموه استمع من المسؤولين إلى آلية تواصل السفارة مع المواطنين لتسهيل شؤونهم وحل قضاياهم ورعاية مصالحهم المختلفة والجهد الديبلوماسي للسفارة في تعزيز علاقات البلاد الثنائية مع المملكة المتحدة والمحافظة على مصالحها في مختلف المجالات



قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أمس بزيارة مقر سفارتنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مدينة لندن، حيث التقى سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر العوضي ورئيس المكتب العسكري العميد ركن بحري نايف العسكر ورئيس المكتب الصحي د.عبدالعزيز الرشيد ورئيس المكتب الثقافي د.عبدالله المشعل والرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم وعددا من أعضاء السفارة والمكاتب الملحقة، وذلك خلال زيارة سموه الخاصة للمملكة المتحدة.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واتفاقية الشراكة الاستثمارية مع المملكة المتحدة والتي ستسهم في خلق قيمة مضافة لاستثماراتنا الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي.

واستمع سموه من المسؤولين إلى آلية تواصل السفارة مع المواطنين لتسهيل شؤونهم وحل قضاياهم ورعاية مصالحهم المختلفة، إضافة إلى الجهد الديبلوماسي الذي تبذله السفارة في تعزيز علاقات البلاد الثنائية مع المملكة المتحدة والمحافظة على مصالحها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.

وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قام أمس الأول بزيارة إخوانه المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في مدينة لندن.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء لإخوانه المواطنين تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن سالمين معافين. ووجه سموه المسؤولين في سفارتنا لدى المملكة المتحدة والمكاتب الملحقة بمتابعة أحوال جميع المواطنين الكويتيين وتلبية احتياجاتـهـــم ورعايـــة مصالحهم وتذليل العقبات أمامهم.





رئيس الوزراء هنأ رئيس فيجي بالعيد الوطني



بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس راتو ويليامي كاتونيفير رئيس جمهورية فيجي الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.