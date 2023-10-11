سلمت الكويت إلى لبنان أمس رئاسة الدورة الـ 11 للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بعد ترؤسها الدورة العاشرة مدة سنتين. وافتتحت الدورة الـ 11 للجنة المرأة في مقر «اسكوا» ببيروت وتستمر أعمالها يومين بمشاركة وفد كويتي وعدد من الوفود العربية.



وقالت رئيسة الدورة العاشرة ومديرة مركز الحماية والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي لـ «كونا» إن الكويت عملت مع الامانة التنفيذية لـ «اسكوا» مدة سنتين على تنفيذ برامج عمل المنظمة الأممية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية. وأكدت أن الكويت تولي قضية النهوض بأوضاع المرأة أهمية خاصة، حيث يتعاون المجلس الاعلى للأسرة مع الجهات الوطنية في العمل على تحسين قدرة وصول المرأة إلى الخدمات والفرص اللازمة لتعزيز حضورها في المجال العام. ولفتت العازمي إلى أن الكويت مهتمة بتعزيز الدور الريادي للمرأة الكويتية ومشاركتها الرجل في تحمل المسؤوليات واجتهادها في العلم والعمل وانخراطها في قضايا المجتمع المختلفة.



وذكرت أن الكويت اهتمت بوضع خطط وبرامج لتمكين المرأة وضمان حصولها على جميع حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.