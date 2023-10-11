أعلن وزير الصحة د. أحمد العوضي فوز ثلاثة أطباء بجائزة الكويت في مجال مكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023.



جاء ذلك في كلمة د.العوضي بمناسبة الاحتفال بتسليم جائزة الكويت لمكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023 خلال أعمال الاجتماع الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المقام في القاهرة.



وأوضح أن الاحتفال بتسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة يؤكد التزام الكويت بتشجيع ورعاية البحوث والابتكارات والمبادرات لمكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري. وأكد د. العوضي أن هذه الجائزة المرموقة تمثل إنجازا استثنائيا والتزاما بصحة ورفاهية الإنسان في منطقة الشرق الأوسط مضيفا أنه لاتزال هناك تحديات في مجال مكافحة أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري التي تؤثر على حياة الكثيرين. وقال إن الكويت التزمت برعاية البحوث والابتكارات منذ صدور الإعلان السياسي للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 عن الاجتماع الأول رفيع المستوى للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.



ولفت إلى حرص الكويت على وضع برامج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها على قمة أولوياتها الرئيسة بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة ووزارة الصحة.



وأضاف أن خطط التنمية في الكويت تضمنت برامج تطويرية رئيسة محددة الأهداف والغايات والمحاور لمجابهة هذا التحدي الكبير تشتمل على محاور التوعية بعوامل الخطورة والاكتشاف المبكر للسرطان والأمراض المزمنة لتقليل الأعباء المترتبة عليها وتوفير حياة صحية أفضل.



وأعرب د. العوضي عن الشكر للمدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية د. أحمد المنظري وأمانة المنظمة على ما يقدمانه من دعم ورعاية طوال مراحل الإعلان عن الجائزة وتلقي ودراسة وفحص طلبات المتقدمين لها واختيار الفائزين بالجائزة وفقا للمعايير الموضوعية.



وخلال الاجتماع سلم وزير الصحة د. أحمد العوضي جائزة الكويت لمكافحة أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري للفائزين وهم د. رندة حمادة من مملكة البحرين ود.عارف النورياني من دولة الامارات ود.أفشين استوفر من ايران.