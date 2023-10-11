عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر قرارات نقل لمراقبي المراحل التعليمية المختلفة، تلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث تم نقل متعب العتيبي للعمل مراقبا للمرحلة الثانوية بمنطقة الفروانية التعليمية ونقل علوي الظفيري مراقبا للمرحلة المتوسطة بمنطقة الأحمدي ومحمود عبدالرضا مراقبا للشؤون التعليمية بمدارس التربية الخاصة وأحمد عبدالعزيز مراقبا للمتوسطة بالعاصمة وأنوار الموسى مراقبا للابتدائي بالفروانية وزمزم الشمري مراقبا للابتدائي بمنطقة الجهراء التعليمية.



وشملت القرارات نقل سالم عودة مراقبا للمتوسط في الجهراء وخالدة المير مراقبا للثانوي بمنطقة مبارك الكبير التعليمية ومساعد محمد مراقبا للثانوي في حولي وبدرية المطيري مراقبا للثانوي بالأحمدي ومحمد كراتشي مراقبا للابتدائي بالعاصمة وحمد العازمي مراقبا للمتوسط في مبارك الكبير، وجميع القرارات تكون نافذة اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري.