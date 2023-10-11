التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الـ 27، والتي عقدت يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.



وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك والبنود المدرجة على جدول أعماله وبخاصة ما يتعلق بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا بجمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وعدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة الشراكة الخليجية الأوروبية وتطلعاتها المستقبلية.



في السياق نفسه، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية هنغاريا الصديقة بيتر سيارتو، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ 27 والتي تنعقد يومي 9 و10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.



وتم خلال اللقاء، بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات المذكورة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والمغالطات التاريخية الواردة فيه وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008 والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وهنغاريا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والبناء على ما تم إنجازه خلال زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى العاصمة الهنغارية بودابست في شهر يوليو الماضي في العديد من الميادين الحيوية والمهمة واستكشاف الفرص المتاحة بينهما بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



..ويرأس وفد الكويت في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية اليوم



القاهرة - هناء السيد



برئاسة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، يشارك وفد الكويت في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، انه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.