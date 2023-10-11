هادي العنزي



يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره بيروت اللبناني في الـ 4:30 عصر اليوم، في قمة أولى بنصف نهائي بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة للرجال التي تختتم غدا الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، فيما يلعب الأهلي المصري مع نظيره سلا المغربي في الـ 6:30 مساء في القمة الثانية لمواجهتي نصف النهائي.



وجاء تأهل «الأبيض» حامل لقب النسخة الأخيرة إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على دجلة الجامعة العراقي 96-74، فيما أقصى بيروت اللبناني نظيره الاتحاد الجزائري 110-78، كما تأهل الأهلي بالفوز على مواطنه الاتحاد السكندري 82-77، بينما وضع سلا المغربي حدا لطموحات المحرق البحريني بالفوز عليه 108-85.



وتنتظر «العميد» مهمة صعبة للعبور إلى المباراة النهائية ومواصلة سعيه للمحافظة على اللقب، حيث سيواجه فريقا صعبا يضم العديد من اللاعبين المميزين، من بينهم طوني ميتشل وجان مارك وسيرجيو الدرويش، وعليه فإن المدرب الألماني للكويت بيتر شومرز يعول على العديد من العناصر القادرة على ضمان النجاح في المهمة إذا ما قدم محمد وحمد عدنان وكادي لالان وماركوس هانت وأليكس الغيص وتركي الشمري ومحمد محراث مستوياتهم المعهودة، وخاصة الحالة الفنية العالية التي أظهروها أمام دجلة الجامعة العراقي في الدور ربع النهائي.