

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أمس أن بريطانيا وأيرلندا ستستضيفان بطولة أوروبا 2028، بينما ستستضيف إيطاليا وتركيا نسخة 2032. وبعد قبول عرض مشترك من إيطاليا وتركيا لاستضافة «يورو 2032» الأسبوع الماضي وانسحاب تركيا من المنافسة على استضافة نسخة 2028، حدد «يويفا» بالفعل الدول المضيفة للبطولتين.



وترك انسحاب تركيا من استضافة نسخة 2028 إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا واسكتلندا وويلز كعرض مشترك وحيد لتلك البطولة. وكانت عروض البطولتين لا تزال بحاجة إلى موافقة نهائية من اللجنة التنفيذية لـ «يويفا» التي انعقدت أمس.