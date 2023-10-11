حقق نجما منتخب الكويت الوطني للتنس حسين الشطي ويعقوب يوسف إنجازا كبيرا جديدا للتنس الكويتي بعد فوزهما بالمركز الأول لزوجي بطولة الكويت الدولية الـ (23) لتنس الناشئين والناشئات التي أقيمت واختتمت أمس الأول على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع التنس الدولي بمنطقة الزهراء بمشاركة 57 لاعبا من 20 دولة.



وجاء فوز الشطي ويوسف محمد على حساب الثنائي مارس أرغون من تركيا وزميله بييترو فيرنو من إيطاليا بنتيجة 6-3 و7-5 بعد مباراة قوية وحماسية، كما حقق يعقوب يوسف المركز الثاني وفضية الفردي بعد خسارته في المباراة النهائية من الألماني مارس بوتبيكر بنتيجة 1-6 و5-7.



وقد حضر المباراة النهائية وتتويج الفائزين كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس علي مسعود حيات ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد الرضا جاسم الغريب وأمين السر العام فالح بداح العتيبي.



وعقب هذه البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس، انطلقت بطولة أخرى مماثلة هي بطولة الكويت الدولية الـ (24) للتنس للناشئين والناشئات والتي تستمر حتى 15 الجاري، ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين. وبذلك يكون قد حصد يعقوب يوسف على 18 نقطة للفردي، كما حصد مع زميله حسين الشطي 25 نقطة للزوجي من نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.