أعلن نادي أوغسبورغ الألماني إقالة مدربه انريكو ماسن بعد يومين من خسارته أمام دارمشتات على ارضه 1-2 في الدوري المحلي. وقال النادي الذي يحتل المركز الخامس عشر ويتهدده شبح الهبوط في بيان «بعد محادثات معمقة للوضع الرياضي، قرر أوغسبورغ اقالة المدرب انريكو ماسن بمفعول فوري». وأكد النادي تعيين مدرب فريق تحت 23 عاما توبياس ستروبل بصورة مؤقتة بانتظار تعيين مدرب جديد.



واعتبر النادي أن «تغيير المدرب كان ضروريا» بعد الخروج من مسابقة كأس ألمانيا على يد اونتراخينغ من الدرجة الثالثة، وتحقيق الفريق فوز وحيد مقابل وتعادلين في سبع مباريات في الدوري الألماني.



وبات ماسن (39 عاما) اول مدرب تتم إقالته هذا الموسم في «البوندسليغا».