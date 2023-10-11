

أعلن المهاجم البلجيكي إدين هازار، الذي لا يلعب لأي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني في يونيو الماضي، اعتزاله كرة القدم عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» عن عمر يناهز 32 عاما.



وكتب الدولي البلجيكي السابق الذي ساعد منتخب بلاده على احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018: «عليك أن تعرف كيف تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد مسيرة استمرت 16 عاما وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت أن أضع حدا لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف».



وأضاف: «لقد تمكنت من تحقيق حلمي واللعب والاستمتاع على الملاعب في جميع أنحاء أوروبا والعالم».



وتابع: «خلال مسيرتي كنت محظوظا بلقاء مديرين ومدربين وزملائي العظماء.. شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعا».



وتابع: «أود أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: ليل، تشلسي وريال مدريد، وأشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على اختياري ضمن تشكيلة المنتخب».