

كشف مصدر مقرب من الفنان حسن الرداد عن عودة الفنانة إيمي سمير غانم للعمل الفني من جديد بعمل مسرحي مع زوجها يحمل عنوان «التلفزيون»، ومن المقرر عرضه في النسخة الرابعة من «موسم الرياض»، بحسب مجلة «لها».



وتعتبر مشاركة إيمي للرداد هي الثانية في وقت قصير، وذلك بعد ظهورها كضيفة شرف في أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم «بلوموندو»، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، وإنجي وجدان، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.



يذكر أن حسن الرداد اكتفى خلال شهر رمضان الماضي بتقديم المسلسل الإذاعي «رأس رجاء صالح»، من بطولة إيمي سمير غانم وبيومي فؤاد، واعتذر عن تقديم أعمال تلفزيونية، ليتفرغ للتحضير لفيلم «بلوموندو»، الذي يتعاون خلاله مع المخرج ياسر سامي، والمؤلفين حازم ومحمد ويفي، والمنتج سامر المحضر.