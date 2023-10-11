يشكل الراب الفرنسي النوع الموسيقي المفضل لمستخدمي «سبوتيفاي» في فرنسا، فيما تصدرت مدونة صوتية تنتجها وكالة فرانس برس قائمة أكثر برامج «البودكاست» استماعا على الخدمة باللغة الفرنسية، بحسب بيانات نشرتها المنصة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها.



عند إطلاق سبوتيفاي Spotify عام 2008، «كان الفنانون الأكثر استماعا في فرنسا هم فنانو البوب روك من البلدان الناطقة بالإنجليزية»، لكن «منذ عام 2016، يهيمن فنانو الهيب هوب الفرنسيون على التصنيف الفرنسي كل عام»، وفق الفرع الفرنسي للمجموعة السويدية التي لا تقدم أرقاما تفصيلية.



وفي عام 2008 تصدرت قائمة الفنانين الأكثر استماعا على «سبوتيفاي» في فرنسا فرقتا البوب-روك البريطانية كولدبلاي والأميركية ذي كيلرز، متقدمتين على مغني الراب الأميركي كانييه ويست. بالمقابل، في عام 2022، احتل مغنو الراب الفرنسيون، جول ونينيو ودامسو، المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف.