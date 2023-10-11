تستعد النجمة أنچلينا چولي لدورها المقبل في فيلم السيرة الذاتية (Maria)، والذي يظهر الفائزة بجائزة الأوسكار (48 عاما) بدور نجمة الأوبرا «ماريا كالاس».



وتظهر صورتان جديدتان لجولي في شخصية مغنية الأوبرا اليونانية المولودة في الولايات المتحدة، في إحداها ترتدي نظارة كبيرة مستديرة، وفي الأخرى قبعة من الدانتيل واسعة الحواف.



واستنادا إلى روايات حقيقية عن كالاس، سيروي فيلم Maria القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي استعادتها وأعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات. وكان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لـ 3 «أوكتافات»، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. وقد توفيت في باريس عام 1977 إثر نوبة قلبية، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.