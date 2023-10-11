لفترة طويلة، كان السيرك من أكثر وسائل الترفيه شعبية في منغوليا. وقد اجتذبت عروضه حشودا من جميع أنحاء البلاد، من المولعين بالألعاب البهلوانية واستعراضات الحيوانات البرية. وكان البهلوانيون يحظون بشهرة كبيرة.



مع ذلك، وفي مواجهة الفرص المحدودة في بلادهم، سافر المئات من المواهب الشابة إلى الخارج في السنوات الأخيرة. وبحسب الفنانين الذين أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم، فإن 85% من زملائهم يعيشون ويعملون خارج منغوليا، بينهم 400 على الأقل في تركيا و500 في الولايات المتحدة وأوروبا.



ويقول جيرلباتار مازحا: «ربما تكون القارة القطبية الجنوبية المكان الوحيد الذي لم يقدم فيه فنانو السيرك المنغوليون أي عروض بعد».



ويحلق فنانو سيرك منغوليون شباب في الهواء، وهم مقيدون بحبال مربوطة بالسقف المتداعي لمبنى مهدد بالانهيار، وفي مواجهة نقص الموارد، يريد هؤلاء إحياء شغفهم بهذه العروض الحية التي اشتهر بلدهم بها.