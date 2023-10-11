أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية امس أن فريقا تابعا لها يتولى توزيع مواد غذائية ووجبات يومية على الأشقاء في قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وأكدت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ «كونا» حرص «الهلال الأحمر» على الوقوف إلى جانب المتأثرين والضحايا في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم الراهنة.



وقالت البرجس إنه تم توزيع الحصص الغذائية والوجبات اليومية على النازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء من خلال فريق «الهلال الأحمر» الموجود هناك، كما تم التواصل أيضا مع الأشقاء في الهلال الأحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والإغاثية بشكل عاجل.



ولفتت إلى أن «الهلال الأحمر» يسخر كل إمكاناته لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبالتعاون بين الجمعية والهلال الأحمر المصري تم تجهيز قافلة مساعدات ومستلزمات طبية للأشقاء في قطاع غزة، كما سيقوم «الهلال الأحمر» بالكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وحثت المواطنين والقطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في دعم حملة «أغيثوا فلسطين» التي أطلقتها الجمعية لمصلحة الشعب الفلسطيني ومساعدته في مواجهة هذه الأزمة التي يعيشها حاليا، مشيرة إلى أن الجمعية ستستقبل التبرعات المادية عبر موقعها الإلكتروني.



وأشارت إلى أن الجمعية لن تتوقف عن إرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي غاشم، كما تتابع عن كثب كل احتياجات الفلسطينيين في القطاع بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني.