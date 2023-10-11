أعلن مركز «امجيز»، أول مركز متخصص لتصوير الأشعة في الكويت، عن افتتاح فرعه الجديد في برج مزايا بالسالمية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي حضره كل من د.يحيى سليمان الرئيس التنفيذي لشركة امجيز، وغسان مملوك الرئيس التنفيذي لشركة التقدم التكنولوجي، ومجد اللاطي نائب رئيس قطاع أنظمة الأشعة التشخيصية في شركة التقدم التكنولوجي، وإيهاب زوايده مدير عام القطاع التجاري في الشرق الأوسط لشركة GE HealthCare، وجوني الأسمر مدير مجموعة الأشعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة Bayer.



وخلال حديثه قال د.يحيى سليمان الرئيس التنفيذي لمركز امجيز: يسعدنا أن نجدد الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 13 عاما بين المركز وكل من شركة التقدم التكنولوجي، وشركة GE HealthCare وشركة Bayer، ونشكرهم على كونهم جزءا من مسيرة نجاح المركز طوال هذه الأعوام.



بدوره، قال غسان مملوك الرئيس التنفيذي لشركة التقدم التكنولوجي: يسعى مركز امجيز لتصوير الأشعة باستمرار، إلى تقديم أحدث التقنيات والابتكارات لمرضاه، ويسعدنا أن ندعم التحسين المستمر لرعاية المرضى عبر توسع المركز في فرعه الجديد ببرج مزايا السالمية.



وتفتخر شركة التقدم التكنولوجي بلعب دور مهم، حيث تسهم في نجاح أعمال المركز من خلال توفير جميع احتياجاته من شركتي Bayer وGE HealthCare.



وتمثل الشراكة الإستراتيجية أحدث الحلول في مجال التصوير والأشعة من خلال دمج التقنيات المتقدمة من GE HealthCare، مثل AIR™️ Coils وAIR™️ RECON DL، وأنظمة الحقن المبتكرة من Bayer مثل MEDRAD®️ Centargo. ويهدف مركز امجيز لتصوير الأشعة، إلى رفع مستوى رعاية المرضى وراحتهم، فضلا عن دقة إجراءات التشخيص، حيث تساعد هذه التقنيات الحديثة الأطباء على الوصول لتشخيصات أكثر دقة للأمراض، دون الحاجة الى إعادة الفحوصات.



و«التقدم التكنولوجي» شركة رائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية والبيئية الشاملة للقطاعيين العام والخاص، وتعتبر من كبرى الشركات العاملة في مجال توريد المعدات الطبية وصيانتها وتوريد قطع الغيار والمستلزمات الطبية في الكويت، وتتمتع بملاءة مالية وعلاقات تجارية متينة مع كبرى الشركات العالمية تمتد لأكثر من 42 عاما.



أما GE HealthCare فهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية وحلول التصوير، وعلى مدى أكثر من 100 عام كانت رائدة في السوق العالمية بمجال التصوير الطبي والموجات فوق الصوتية وحلول رعاية المرضى.