في حدث تاريخي يمثل بداية تعاون ناجح بين جامعتين مرموقتين، قامت الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت (AIU) وجامعة هانيانغ في سيئول بكوريا الجنوبية، بتوقيع اتفاقية في خطوة لتعزيز التعاون وبحث سبل اقامة العلاقات الأكاديمية المشتركة.



ويركز التعاون بين الجامعتين على المساعي البحثية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وبرامج تبادل الطلاب، والمشاركة في الأحداث الأكاديمية، والاستضافة المشتركة لمثل هذه الأحداث، بالإضافة إلى تبادل الموارد والمعلومات، ويدل هذا الجهد التعاوني على رؤية مشتركة لتطوير المعرفة والنهوض بها وتعزيز ودعم المجتمع الدولي بنخبة من العلماء البارزين.



ومثلت مذكرة التفاهم MOU بين الجامعة الأمريكية الدولية وجامعة هانيانغ علامة بارزة في الشراكات الأكاديمية داخل المنطقة وقد تم ابرام هذه الاتفاقية من قبل د.كي جيونج لي رئيس جامعة هانيانغ، ود.مايكل بيشكو رئيس الجامعة الأمريكية الدولية، كما ان التزامهما بهذا المسعى سيثمر بالأبحاث العلمية، والخبرات الأكاديمية، والتبادل الدائم بين الثقافات، مما يضع كلتا الجامعتين في طليعة التعاون الأكاديمي العالمي.