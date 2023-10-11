في إطار شراكته الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، وضمن جهوده المتواصلة لدعم وتحفيز الشباب، شارك بنك الخليج في الندوة التي نظمتها الجمعية مؤخرا تحت عنوان «محادثات إنجاز»، بحضور رئيسة وحدة البيانات والابتكار في بنك الخليج مي العويش.



واستهدفت الندوة تقديم نماذج نجاح تلهم وتحفز الشباب على الانخراط في سوق العمل، من خلال استعراض رحلة العديد من المسؤولين والقياديين وتجاربهم في مرحلة ما بعد التخرج، ومسيرتهم المهنية، بداية من التقديم على الوظائف وحضور المقابلات، واتخاذ القرار السليم بشأن الخيارات المتاحة، وصولا إلى مناصب قيادية في القطاع الخاص. واستعرضت العويش خلال الندوة، مسيرتها العلمية والمهنية أمام الشباب المقبلين على سوق العمل، وقامت بالإجابة عن الأسئلة التي طرحوها، مشيرة إلى الفروقات الكبيرة ما بين الحياة الجامعية والعملية، وكيفية الانتقال السلس من مرحلة إلى أخرى. وأشارت إلى أنها ضمن ثمرات تجربة بنك الخليج الرائدة في تمكين المرأة، والتي ساهمت في وصول العديد من النساء إلى مناصب قيادية، حيث بلغت نسبتهن 28% من إجمالي تلك المناصب، وهي من أكبر النسب في القطاع المصرفي الكويتي. تأتي مشاركة بنك الخليج في إطار الشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع جمعية إنجاز على مدى 17 عاما، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لشباب الثانوي والجامعة، تنطلق من مساعي البنك المتواصلة في دعم الشباب الكويتي، الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية 2025، ورؤية الكويت 2035.