احتفل بنك وربة بتخريج دفعة من موظفيه الذين حصلوا على شهادة معتمدة من معهد الدراسات المصرفية في القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي الإسلامي بشكل خاص، وذلك استنادا إلى استراتيجيته الرامية الى تنمية وتعزيز القدرات المهنية لقواه العاملة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على رفع فاعلية أداء البنك من خلال تأهيل وتزويد طاقمه بالمعايير الاحترافية العالمية.



وخلال الحفل الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية وحضره ممثلون للإدارات التنفيذية للبنوك الكويتية، تم تخريج عدد من موظفي بنك وربة في مجال الأمن السيبراني (Cyber Security Leaders program) برنامج قادة الأمن السيبراني.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي عبدالله الرشيد: «إن الاستثمار في تنمية قدرات وإمكانات موظفينا الذين ننظر إليهم لكونهم العضد الأساسي لنجاحاتنا يتماشى مع خطتنا التدريبية التي تعتمد على تطوير مهارات موظفينا لاسيما العمالة الوطنية، لإعدادهم وتأهيلهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتأدية واجباتهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية وإعطائهم الفرصة لتوسيع آفاقهم المهنية لابتكار حلول وخدمات مصرفية متميزة وفريدة من نوعها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على رضا عملائنا ونمو البنك ونجاحه».



وأشارت الرشيد إلى أن بنك وربة يسعى دائما كفريق واحد إلى أن يكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيه لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث يركز البنك دائما على تأهيل الكوادر الوطنية.