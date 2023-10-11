محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) مددت الموعد النهائي لتقديم العروض المتعلقة بعقد مشروع تطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار، والذي انتهى في 24 سبتمبر الماضي إلى 19 نوفمبر المقبل. وذكرت أن ميزانية المشروع تبلغ 150 مليون دولار، ومن المتوقع انجازه في غضون 36 شهرا.



واستندت المجلة إلى المعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي أشار إلى ان الموعد النهائي السابق لتقديم العروض كان 20 يونيو. ويشمل نطاق العقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، بالإضافة إلى الأعمال التي تغطي مرحلة ما قبل التشغيل وبدء التشغيل واختبار الجودة. وفي سبتمبر من العام الماضي، ذكرت ميد أن شركة كيبك اتصلت بشركات المقاولات التالية، من بين شركات أخرى، لاستطلاع مدى اهتمامها بالمشروع المخطط له وهي: هيونداي للهندسة والإنشاء (كوريا الجنوبية)، شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية (الهند)، بتروفاك (المملكة المتحدة)، سامسونج الهندسية (كوريا الجنوبية)، وإس كيه للهندسة والمقاولات (كوريا الجنوبية). ويشمل نطاق العقد الخاص بالمشروع إنشاء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب والوصلات إلى رؤوس العمليات والمرافق داخل صفوف الأنابيب المترابطة الحالية (الوحدة 74)، والتعديلات على الوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية) والتوصيلات التابعة لها وإنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار) وبناء غلايتين جديدتين وإجراء التعديلات لتوسيع وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها.



تجدر الإشارة إلى انه قد تم تشغيل الوحدة الثالثة المذكورة والأخيرة في يوليو من هذا العام، لكن لايزال من غير الممكن تشغيل المصفاة بطاقتها الانتاجية القصوى المقررة.