محمد الجلاهمة



كلف رجال بحث وتحري محافظة الفروانية بضبط واحضار شخصين سرقا ملابس من محل يقع في سوق راق، وجاء تكليف المباحث بضبط اللصين عقب تقدم صاحب المحل ببلاغ إلى مخفر شرطة الأندلس وتسليمه مقطعا مصورا يظهر قيام مجهولين بوضع 3 قطع ملابس مسروقة داخل كيس كانا يحملانه أثناء دخولهما الى المحل للسوق.



وقال صاحب المحل: الموظف المختص بمراقبة عمليات السوق لاحظ انطلاق صافرات لدى مرور شخصين من الباب الخارجي وانصرافهما سريعا دون أن يتم توقيفهما، مشيرا إلى انه راجع تنقلات الشخصين عبر كاميرات المراقبة داخل المحل وشاهد عملية السرقة.



وقال مصدر أمني إن رجال المباحث وبالتعاون مع إدارة السوق سيقومون بتتبع الشخصين حتى وصولهما إلى مركبتهما ومن ثم تحديد هوية صاحب المركبة من خلال اللوحة.



وأضاف: سيتم استدعاء صاحب المركبة للتحقيق ومواجهته بالمقاطع المصورة وبدوره سيرشد عن مرافقه.