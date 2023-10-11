منصور السلطان



ضمن الخطة الأمنية للانتشار الأمني على مدار 24 ساعة في جميع المناطق السكنية والتجارية، واستمرارا للحملات الأمنية التي يشرف عليها الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام والعمليات والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله الرجيب تمكن قطاع الأمن العام ممثلا بمديرتي أمن الأحمدي والجهراء من ضبط 10 أشخاص في حالة غير طبيعية وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاط في عدة مناطق بالمحافظتين.



وفي حصاد الحملات التي تابعها ميدانيا مديرا أمن «الأحمدي» و«الجهراء»، قال مصدر أمني: في منطقة أم الهيمان: تم ضبط شخصين داخل مركبة وهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة (كيميكال وماريغوانا) وأدوات للتعاطي.



وبعد التحقق اتضح أن سائق السيارة من أرباب السوابق، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على مواد مخدرة عبارة عن سيجارة حشيش وحبة صغيرة سماوية اللون وكيسين يوجد بهما حشيش و5 حبات لاريكا وكيس بداخله 4 حبات لاريكا وكيميكال وماريغوانا.



وعلى طريق الفحيحيل السريع اشتبه رجال إسناد عمليات مديرية أمن الأحمدي بسيارة حاول قائدها الهرب فور مشاهدته الدورية بزيادة سرعة مركبته وبعد اللحاق بها وإجباره على التوقف، حاول الشخص التهجم على رجال الأمن والهروب على القدمين فتم اللحاق به والسيطرة عليه، وتبين أنه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح أنه وافد وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيسين من مادة الكيميكال المخدرة وحبوب مخدرة وسجائر حشيش وأدوات للتعاطي.



وفي منطقة الوفرة، أبلغ مواطن عمليات وزارة الداخلية عن شخصين داخل سيارة متوقفة في مواقف إحدى المدارس يتعاطيان المواد المخدرة، وعلى الفور توجه رجال الدوريات إلى موقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة السيارة وبعد الاقتراب منها عثر بداخلها على شخصين يتعاطيان المواد المخدرة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وسجائر حشيش وأدوات للتعاطي.



وإلى منطقة المهبولة وخلال إقامة نقطة تفتيش على مدخل المنطقة تمت مشاهدة سيارة حاول قائدها إيقافها على جانب الطريق والهرب وبعد اللحاق به وضبطه تبين انه بحالة تعاط، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاط.



وفي الجهراء تم إيقاف سيارة يقودها شخص بحالة تعاط حاول الفرار وخلال تفتيشه عثر بحوزته على 18 حبة مخدرة وكيس شبو ومبلغ مالي.



كما أوقفت الدوريات شخصين يتعاطيان المواد المخدرة، وعثر بحوزتهما على كيس به حبوب مخدرة فتم اقتيادهما وإحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



وفي منطقة العيون تم ضبط شخص بحبوب مخدرة متنوعة وقطعتي حشيش وسلاح أبيض، بالإضافة إلى مبلغ مالي من بيع المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.



هذا، وتمت إحالة الموقوفين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.