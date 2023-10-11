تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، من ضبط 118 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في مناطق (الفروانية - السالمية «برايح سالم» - المهبولة)، بينهم 22 مخالفا يقومون ببيع المواد الغذائية بسوق عشوائي وغير مرخص داخل منطقة برية على (طريق الدائري السابع)، وتم تحرير مخالفات بحق العمالة والباعة الجائلين من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، ورفع المواد الغذائية المعروضة في المكان تمهيدا لإتلافها من قبل بلدية الكويت.



وجار إحالة جميع المخالفين إلى الإبعاد الإداري لمخالفة قانون العمل والإقامة.