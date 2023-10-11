محمد الجلاهمة



قضت محكمة الاستئناف بإلزام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بإصدار شهادة لمواطن بإعاقة بصرية ومتوسطة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحصوله على كل المستحقات والمزايا المقررة له.



وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية أسماء الصالح، في أن موكلها يعاني من إعاقة جسدية وبصرية دائمة ومتوسطة منذ عام 2018 إلا أنه فوجئ عام 2022 بإصدار المدعى عليه شهادة تثبت أن إعاقته بصرية وبسيطة ودائمة وليست متوسطة، ورغم تقدمه بتظلم إلا أنه لم يتلق الرد المطلوب، مما يعتبر رفضا ضمنيا.



هذا، وقدمت حافظة مستندات تضمنت شهادة إثبات الإعاقة السابقة بأنه يعاني من إعاقة جسدية وبصرية ودائمة ومتوسطة وبطاقة الإعاقة التي تؤكد انطباق القانون 8-2010 عليه.