عبدالله قنيص



«كل ما أعلمه أنه مدمن سابق وابلغني بأنه كف عن التعاطي ولكن مع الأسف خان الأمانة وسرق من داخل ديوانيتي 5 هواتف نقالة حديثة».



هذا ما ذكره مواطن من مواليد 1996 في إفادته حول قضية حملت عنوان «سرقة في مخفر شرطة ابو فطيرة»، وصنفت القضية جنحة.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان المبلغ قال: بتاريخ 11 يوليو الماضي فوجئت باختفاء 5 هواتف نقالة من الديوانية، وقد نصحني عدد من اصدقائي بالتردد على محلات بيع الهواتف في العزيزية لربما أجدها معروضة وأستطيع تحديد المتهم.



وأضاف المواطن: تجولت في محلات الهواتف حتى وجدت هاتفين من بين الهواتف التي سرقت معروضة للبيع، وعليه أبلغت المحل ان تلك الهواتف مسروقة مني وطلبت مراجعة الكاميرات وإذ بي أجد شخصا كان من بين الموجودين في الديوانية وقت السرقة هو من يبيع تلك الهواتف.



وتابع المواطن: حسب علمي المتهم مدمن على المخدرات ولا أعلم ما إذا كان تخلص من آفة الإدمان أم لا.



وفور تسجيل القضية، تمت إحالة ملفـهـا الى المباحث لإجراء ما يلزم وضـبط المدعى عليه.