قاطع محتج خطاب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر امس في المؤتمر السنوي لحزب العمال، وألقى عليه حفنتين من الخرز اللماع.



وكان ستارمر قد وصل لتوه إلى مكان التجمع في ليفربول شمال غرب إنجلترا لإلقاء خطابه عندما قاطعه المحتج الذي اقتحم المنصة. وهتف المحتج «الديموقراطية الحقيقية يقودها المواطن» و«السياسة تحتاج إلى تحديث» بالإضافة إلى شعارات أخرى، قبل أن ينثر الخرز اللماع على رأس ستارمر وكتفيه.



ثم حاصر عدد من عناصر الأمن المتظاهر وأخرجوه من المكان.



وارتدى الشاب قميصا يوحي بأنه مرتبط بجماعة «الشعب يطالب بالديموقراطية» التي تدعو إلى إصلاح النظام الانتخابي.



وبدا ستارمر غير منزعج إلى حد كبير، فقد خلع سترته وألقى خطابه بعد أن ألقى عدة مزحات حول الحادث.



وقال الزعيم العمالي للجمهور «إذا كان يعتقد أن هذا يزعجني فهو لا يعرفني».



تمكن كير ستارمر من جعل حزب العمال يستعيد مكانته منذ أن خلف اليساري جيريمي كوربين في عام 2020، وقام بإصلاح الحزب بعد أن عانى من أسوأ أداء انتخابي له منذ عقود في ديسمبر 2019.



ويتعرض ستارمر لانتقادات من الجناح اليساري المتشدد في الحزب لتبنيه سياسات أكثر وسطية.