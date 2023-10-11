بيروت - عمر حبنجر ومنصور شعبان



يعيش لبنان هذه الأيام حالة من الترقب مع تجدد المواجهات على جانبي الحدود مع إسرائيل، فيما انصرفت القوى السياسية والرسمية إلى متابعة مجريات الهجمات الإسرائيلية على غزة، واحتمال امتدادها إلى جنوب لبنان، وقد نصح سفير بريطانيا في بيروت هاميش كوبل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي التقاه أمس، بعدم انجرار لبنان الى الصراع، وفي الوقت نفسه دعت السفارة البريطانية رعاياها في لبنان إلى عدم الذهاب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني التي تشمل أوتوستراد الناقورة - صور - صيدا - بيروت، والمناطق الواقعة غربه.



وبعد السفير البريطاني التقى بوحبيب السفير القطري سعود بن عبدالرحمن آل ثاني وعرض معه الأوضاع وضمنها الجهود القطرية على صعيد الاستحقاق الرئاسي اللبناني.



في هذا الوقت، واصل «حزب الله» وباقي تنظيمات «المقاومة» الاستعداد لمواجهة اي هجوم إسرائيلي محتمل، بالتوازي مع التعزيزات الإسرائيلية المستمرة في الجبهة الشمالية.



وقالت ثلاثة مـــصادر أمنيــــة لـ «رويترز» إن وابلا من الصواريخ أطلق أمس من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في اليوم الثالث على التوالي من العنف الدائر على طول الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.



وذكر مصدر أمني أن القصف نفذته فصائل فلسطينية، وقال مصدر ثان إن القصف أصاب المنطقة الجنوبية التي انطلقت منها الصواريخ. وأعلن الجيش الإسرائيلي الرد بنيران مدفعية على إطلاق صواريخ من لبنان.



وتخشى المصادر المتابعة في بيروت من أن يكون ما حصل في غزة هو البداية لتغيير قواعد اللعبة على مستوى المنطقة، بدليل هذا الكم الكبير من الخسائر من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تلك القواعد التي حاولت إسرائيل تغييرها أكثر من مرة. وطبعا تغيير قواعد اللعبة سيمتد، وفق معلومات هذه المصادر، بعد غزة إلى سورية، لتنظيم الوضع، وفق المقتضى، بما يعني ألا عودة للنازحين الذين غادروا الأراضي السورية، وصولا بعدئذ إلى لبنان، لكن في وقت متأخر، مما يوحي بأن إعادة ترتيب هيكلية السلطة اللبنانية، بدءا من رئاسة الجمهورية ليس قريبا، بدليل فشل مختلف المبادرات، الداخلية والخارجية، في تقديم أي تصور ناجح للأزمة الرئاسية.



لكن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي رأى أن «ما جرى في فلسطين وما فعلته المقاومة هو أكبر من أن يستوعبه العدو ومن يدعمه».



في غضون ذلك، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومته إلى اجتماع غدا الخميس في السراي الكبير لعرض «التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء المتعلق بموضوع النزوح السوري».



وتضمنت الدعوة الموجهة إلى الوزراء القول: إن رئيس مجلس الوزراء وجه هذه الدعوة ووضعها بتصرف جميع الوزراء للمشاركة في الجلسة المقررة تلبية لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.



إلى ذلك، ناشدت لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية (CCLF) وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في رسالة وجهتها إليها بأن «تبذل جميع جهودها الديبلوماسية للضغط على إيران، لثنيها عن دفع حزب الله للمشاركة في الحرب القائمة، بما يحيد لبنان عن مخاطر مدمرة»، ذلك «أن تفادي التدهور الأمني يشكل مصلحة فرنسية لبنانية مشتركة».