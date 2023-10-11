دوت انفجارات عنيفة، ناتجة عن ضربات جوية من طائرات مجهولة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في ريف البوكمال قرب الحدود السورية ـ العراقية.



وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الضربات الجوية استهدفت قافلة لـ«الميليشيات الإيرانية»، قرب معبر السكك غير الشرعي الذي تستخدمه الميليشيات بالتنقل بين سورية والعراق، إضافة لمواقع الحرس الثوري الإيراني في محيط البوكمال الحدودية مع العراق.



وأكد ان الميليشيات اعادت تموضع تشكيلاتها العسكرية، بعد الضربات الجوية على مواقعها في ريف دير الزور، في 3 أكتوبر الجاري، وغيرت مواقعها ونقلت قسم من أسلحتها في مقرات البوكمال وقرب الحدود السورية-العراقية، ومدينة دير الزور، ومدينة الميادين، فضلا عن مواقعها قرب ضفاف نهر الفرات. وتوزعت القوات في مقرات مهجورة بعضها ضمن الأحياء السكنية، خوفا من ضربات جديدة.



ونقل موقع «عنب بلدي» أن طائرات حربية قصفت بعدة غارات مواقع لميليشيات موالية لإيران بين مدينة البوكمال شرقي دير الزور، ومدينة القائم العراقية حيث يقع المعبر الواصل بين البلدين.



ونقلت وكالة «نورث برس» عن مصدر عسكري في «لواء القدس» الموالي لإيران، أن طيرانا مجهولا استهدف بغارة جوية معبر «السكك» الحدودي بين سورية والعراق، والذي يشرف عليه «الحرس الثوري الإيراني».