من رام الله إلى بيروت، مرورا بدمشق وبغداد والقاهرة ومدن أخرى، أيقظ هجوم حركة حماس على إسرائيل تضامنا عربيا شعبيا: حلقات رقص وتوزيع حلوى، هتافات مؤيدة في الملاعب، بينما وسم «طوفان الأقصى» يجتاح الانترنت.



منذ اللحظات الأولى لعملية حماس المباغتة وغير المسبوقة لناحية الحجم والأسلوب في تاريخ الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مؤيدة ومهللة للهجوم الذي تزامن مع الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973.



في أحياء عدة في بيروت وفي ضاحيتها الجنوبية، معقل حزب الله، سارع سكان إلى توزيع الحلويات ابتهاجا. وتكرر المشهد في دمشق ومدن عدة في الضفة الغربية، حيث انطلقت تظاهرات مؤيدة حمل فيها المشاركون رايات حركة حماس الخضراء، من دون أن تتدخل الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية كالعادة لإنزالها.



وقال بائع القهوة فرح السعدي (52 عاما) في رام الله لوكالة فرانس برس، «أنا فخور بما جرى في غزة، لأنني طيلة عمري أرى إسرائيل وهي تقتل فينا وتصادر أراضينا وتعتقل أبناءنا».



ويضيف الرجل الذي له ابن معتقل لدى إسرائيل، «فرحت بما قامت به حماس، لكنني أتخوف مما ترتكبه اسرائيل من جرائم في غزة».



وحل التضامن بدل الانقسام المزمن القائم بين الفلسطينيين منذ العام 2007، تاريخ طرد حركة فتح من قطاع غزة وتفرد حركة حماس بالسيطرة عليه.



ويقول منسق القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية عصام أبو بكر لفرانس برس «لا أعتقد أن هناك فلسطينيا واحدا لا يؤيد ما جرى»، مذكرا بأن «إسرائيل أدارت ظهرها لكل عمليات التفاوض السياسي».



وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، خلال الأيام الأربعة الماضية قتل وأصيب العشرات بجروح خلال مواجهات وقعت عقب تظاهرات تضامنية مع قطاع غزة ومنهم خلال تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.



وقتل اكثر من 1٠00 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس، وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على قطاع غزة أوقع بحياة اكثر من 700 شخص.



في لبنان، حيث ينقسم الرأي العام عموما تجاه حركة حماس، يجاهر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بتأييدهم لحق الفلسطينيين في استعادة حقوقهم.



وكتبت دارين دندشلي على منصة أكس، «نجلس خلف الشاشة ونتابع الأخبار. لسنا قادرين على فعل شيء إلا أن نكتب رسائل تضامن مع أهلنا في غزة وكل فلسطين».



في مدينة صيدا، بثت مساجد عدة في المنطقة المتاخمة لمخيم عين الحلوة، أكبر تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، تكبيرات وابتهالات دينية نصرة «للمقاومين الفلسطينيين».



وفي مقطع مصور نشرته على تطبيق إنستغرام، تختصر الكوميدية اللبنانية شادن فقيه ما يردده لبنانيون وعرب كثر لناحية التعاطف مع الفلسطينيين، بغض النظر عن الموقف من حماس. وتقول فقيه «أستطيع أن أكون ضد حماس، وأؤيد أي مقاومة مسلحة ضد المحتل».



في دمشق، أضاءت دار أوبرا دمشق العلم الفلسطيني على جدارها. وجالت مسيرات سيارة في شوارع عدة في المدينة، تزامنا مع بث أناشيد حماسية داعمة لـ «المقاومة» الفلسطينية عبر مكبرات الصوت.



وتشرح مرح سليمان، وهي موظفة في جامعة دمشق (42 سنة) لفرانس برس «أؤيد الفلسطينيين لأن الحق معهم وليس لديهم ما يخسرونه بعد كل ما تعرضوا له من قتل وتدمير وتهجير».



وتتابع «نعرف جميعنا أن الحق لا يسترد إلا بسواعد أهله»، معتبرة أن هجوم حماس «حرك فينا شعورا لم يتحرك منذ سنوات بعيدة، وعادت لنا روح المقاومة والأمل بأنه سيأتي يوم يكون رأسنا مرفوعا».



وتصدرت وسوم #طوفان_الأقصى، و#فلسطين، و#غزة_تحت_القصف، و#فلسطين_قضيتي منصة أكس في غالبية الدول العربية. وبدا لافتا التضامن الإعلامي الواسع مع الفلسطينيين وفتح الهواء لمحللين وضيوف تحدثوا عن الحجم غير المسبوق للهجوم ودلالاته في هذا التوقيت.



في تونس، أعلنت أحزاب ومنظمات عدة تشكيل «اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين». ودعت الى المشاركة الواسعة في مسيرة تنظمها الخميس «نصرة للمقاومة الفلسطينية». وبينما رفع الطلاب التونسيون في المدارس العلم الفلسطيني الى جانب علم بلدهم، وأدوا التحية له، بناء على دعوة من وزارة التربية، أضاءت ألوان العلم الفلسطيني برج مدينة الثقافة في العاصمة.



وأعربت الرئاسة التونسية عن «وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني». وقالت إن «على العالم كله» أن يعترف «بحق المقاومة المشروعة للاحتلال ولا يعتبرون هذه المقاومة اعتداء وتصعيدا».



في مصر اختار مشجعو نادي الأهلي التضامن مع فلسطين على طريقتهم. وخلال مباراة جمعت فريقهم مع الإسماعيلي، صدحت حناجر المئات منهم من على المدرجات «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».



وبينما أقيمت وقفة تضامنية رمزية أمام الجامعة الأمريكية في القاهرة، أشاد مقدمو برامج حوارية بـ «مقاومة من شعب أرضه (راحت) عليه»، معتبرين أن ما جرى ضرب «نظرية الأمن الإسرائيلية».



في بغداد، نظمت فصائل عدة موالية لإيران ومنضوية في قوات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، تظاهرات ووقفات تضامنية، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.



وداس متظاهرون خلال وقفة تضامنية لأنصار كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد، في ساحة التحرير على الأعلام الإسرائيلية وأحرقوها.



ودعت الحكومات العربية إجمالا الى وقف التصعيد وضبط النفس، معتبرة أن ما جرى نتيجة عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، لاسيما في دولة.



في الدوحة التي تستضيف مكتبا لحركة حماس، خرجت مسيرة سيارات وأضيئت مبان وساحات بالعلم الفلسطيني.