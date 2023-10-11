8 صحافيين وقياديين في حماس قضوا في الغارات الإسرائيلية على غزة ونزوح نحو 200 ألف مدني في القطاع



في وقت أعلن الجيش الاسرائيلي انه حاصر قطاع غزة بـ«جدار حديدي» من الدبابات والطائرات، أدخلت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، عنصرا جديدا في المواجهة حيث توعدت بتهجير المستوطنين من المدن الاسرائيلية مدينة تلو أخرى ردا على تهجير سكان القطاع.



وبينما كان جيش إسرائيل يدك غزة، دأب سياسيوها على تنحية خلافاتهم جانبا، وأعلن حزب الليكود أن قادة الائتلاف الحاكم كلفوا بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة طوارئ وطنية ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي اطلقتها «القسام». وقد استنجد نتنياهو، الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات تطرفا، بخصومه زعماء المعارضة يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، للانضمام إلى «حكومة الوحدة» فورا وبدون شروط، على غرار تلك التي شكلت خلال حرب الأيام الستة، حيث يسعى نتنياهو لحشد دعم أكبر لأي قرار يتخذه مستقبلا. ويوحي ذلك بأنه لا نهاية قريبة للتصعيد خصوصا وان كلا من نتنياهو وقادة حماس أكدوا أن المعركة لازالت في بدايتها.



جدار حديدي



ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته «استعادت السيطرة نوعا ما على الحدود» مع القطاع ما يشير إلى مخاوف اسرائيلية من استمرار عمليات التسلل لمقاتلي القسام، وهو ما اشار إليه المتحدث العسكري ريتشارد هيخت للصحافيين قائلا إنه لم يدخل أحد من المقاتلين مؤخرا «لكن مع ذلك يمكن أن تحصل عمليات تسلل».



وأكد أن الجيش «استكمل تقريبا» إجلاء جميع التجمعات السكانية في منطقة الحدود، مشيرا إلى أنه نشر 35 كتيبة في المنطقة الحدودية.



وقال المتحدث «أنشأنا بواسطة الدبابات والطائرات والوسائط النارية جدارا من حديد على السياج الحدودي مع غزة وكل من يقترب منه سيقتل.» بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.



هذا ولم تتوقف الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث قصف الجيش ما قال إنها أهداف لحماس في غزة. وقال المتحدث العسكري الاسرائيلي ان الجيش ركز على حي الرمال الذي يشكل منطقة محورية لحماس وقادتها، وأظهرت تسجيلات مصورة حجم الدمار الذي لحق بالمناطق المقصوفة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال دمرت 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة، خلال العدوان. واعلنت وزارة الصحة أن «حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 788 شهيدا ونحو 4100 جريح».



وأدت احدى الغارات على غزة إلى مقتل عضوي المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبومعمر وجواد أبو شمالة.



مقتل 8 صحافيين



وقتل ثلاثة صحافيين فلسطينيين فجر أمس في غارة جوية استهدفت بناية سكنية ونعى سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، في بيان «الزملاء سعيد الطويل- محمد صبح وهشام نواجحة»، الذين تم «استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة» قرب ميناء الصيادين.



وفي وقت لاحق أمس، أعلن التجمع الإعلامي الفلسطيني مقتل مسؤولة لجنة الصحافيات فيه سلام خليل ميمة وزوجها وأطفالهما نتيجة قصف منزل العائلة في منطقة النعجة شرقي مخيم جباليا، ليرتفع عدد الصحافيين الذين قضوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ثمانية منذ بدء التصعيد.



في المقابل، دوت صفارات الانذار عدة مرات في عموم اسرائيل وحتى العاصمة تل ابيب وسديروت وإيبيم ونير عام ومفليسيم شمال شرقي قطاع غزة بفعل صواريخ المقاومة.



وبعد تهديدها بقتل الرهائن الإسرائيليين في حال استمرت إسرائيل بقصف المدنيين الفلسطينيين دون إنذار، انتقلت كتائب «القسام» إلى مرحلة جديدة من المواجهة ودعت سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء أمس، حيث قصفها بمئات الصواريخ، وتوعدت «سنواصل دك عسقلان وسننتقل لتهجير مدينة أخرى إذا لم يوقف الاحتلال تهجير المدنيين».



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع النيران وسقوط قتلى نتيجة قصف عسقلان، ودوت صفارات الإنذار في عموم منطقة غلاف غزة وعموم إسرائيل وحتى العاصمة تل أبيب.



كما أطلقت الكتائب صواريخ على مستوطنات بئر السبع وسديروت وياد مردخاي. واعلنت قصفها موقع رعيم العسكري وكذلك موقع زكيم. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان زكيم التوجه للملاجئ فورا خشية وصول مسلحين فلسطينيين جدد. وقد وقعت إصابات في قصف صاروخي فلسطيني على بلدة تلمي إلياهو في غلاف غزة الجنوبي، بحسب قناة «الجزيرة». وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية مقتل 1000 على الأقل و2900 مصاب منذ بدء هجمات «حماس».



نزوح جماعي



هذا تسببت الغارات التي تشنها اسرائيل، بنزوح مايقارب الـ200 ألف شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه أمس خلال إحاطة صحافية في جنيف «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».