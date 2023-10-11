يحيى حميدان



يبحث منتخبنا الوطني لكرة الصالات، عن تحقيق «العلامة الكاملة» عندما يلتقي صاحب الأرض والجمهور البحرين الساعة الـ 6:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا 2024 المقررة إقامتها في تايلند خلال شهر أبريل المقبل والمؤهلة بدورها إلى كأس العالم في أوزبكستان.



وضمن «الأزرق» و«الأحمر البحريني» تأهلهما إلى كأس آسيا بعدما رفعا رصيدهما إلى 6 نقاط بفوزهما في الجولتين الأولى والثانية على بروناي وتيمور الشرقية اللذين يلعبان اليوم مباراة تحصيل حاصل عند الساعة الـ 4 عصرا. ويدخل منتخبنا لقاء البحرين واضعا نصب عينيه تحقيق الفوز الثالث وضمان صدارة المجموعة السادسة لعدة اعتبارات أهمها ترسيخ ثقافة الفوز لدى اللاعبين.