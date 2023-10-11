هادي العنزي



أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم أن بداية الدوري الممتاز لا تبشر بالخير، ولا تعد بموسم متكافئ، تسوده العدالة والمساواة بين الفرق العشرة المتنافسة في المسابقة.



وقال الجاسم لـ «الأنباء»: «شهدنا وضعا محبطا، وغير مألوف في الجولات الأربع الماضية، والأمر لا ينحصر بالسالمية فقط، الذي خسر مباراتين دون وجه حق، بل ينسحب على العديد من الأندية، وعليه يجب وضع حد نهائي للأخطاء التحكيمية المتتالية، والتي يبدو بعضها متعمدا بصورة أو بأخرى، ونأمل ألا يكون كذلك، كما يجب محاسبة المقصرين وفق اللوائح والنظم، لضمان نجاح الدوري واستمراره، وعدم ظلم ناد على حساب آخر»، لافتا إلى أن تجاهل صوت الأندية من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.



وأشار إلى أن «السماوي» يواصل تدريباته اليومية بقيادة المدرب د.محمد المشعان وفريقه المساعد وحضور جميع اللاعبين، باستثناء مهدي دشتي وعذبي شهاب، لانضمامها إلى المنتخب، وذلك رغم حالة الإحباط التي يعيشها الفريق بشكل عام، مضيفا: «من المقرر خوض مباراة ودية الأحد المقبل، لرفع جاهزية الفنية للفريق قبل استئناف الدوري، ونأمل أن تتحسن الأمور في الجولة المقبلة».