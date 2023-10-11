يحيى حميدان



أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب القادسية عبدالله الشمالي إصابته بالرباط الصليبي عقب خروجه من مباراة العربي السبت الماضي في الجولة الرابعة من دوري «زين» الممتاز محمولا على النقالة وعدم قدرته على إكمال اللقاء.



وتعني إصابة الشمالي بالرباط الصليبي غيابه عن «الأصفر» فترة لا تقل عن 6 أشهر، الأمر الذي يعني صعوبة عودته للمباريات هذا الموسم.



إلى ذلك، اتفقت إدارة القادسية مع نظيرتها في التضامن على خوض مواجهة ودية غدا الخميس عند الساعة السادسة مساء على ستاد الفريق الثاني.



ويبحث الفريق عن مواجهة تجريبية أخرى مطلع الأسبوع المقبل قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز من جديد يوم 22 الشهر الجاري، حيث سيلعب «الأصفر» مع النصر في الجولة الخامسة من المسابقة.



هذا، ويتدرب التضامن حاليا بصفوف مكتملة باستثناء الحارس عبدالرحمن عجاج لالتحاقه بتدريبات المنتخب الأولمبي الذي يستعد لمواجهة منتخب قطر وديا يوم 15 الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.